Corso per sommelier di primo livello da Giorgio

Gli appassionati di enologia sono in crescita e la Romagna è una terra molto fertile, come lo dimostra la ristorazione ed in generale la gastronomia, strettamente legate al buon bere. A Cesenatico con l’inizio del nuovo anno è in calendario anche un nuovo corso per sommelier di primo livello. La sede è lo storico ristorante da Giorgio, a Valverde, dove lunedì scorso è stata presentata l’iniziativa, il cui inizio ufficiale è fissato per domani, lunedì 20 gennaio, alle 14.30, quando si terrà la prima lezione.

Il corso è dedicato a coloro che sono interessati per passione o per lavoro a conoscere il mondo del vino e la professione del sommelier. Le lezioni del corso di primo livello approfondiscono gli aspetti basilari dell’enologia, quindi viticoltura, servizio del vino, tipologie di vini (frizzanti, spumanti, passiti), organizzazione e gestione della cantina. A completamento della formazione sono previste prove pratiche sulla tecnica di degustazione, con l’analisi del vino dal punto di vista visivo, olfattivo e gustativo, al fine di una maggiore consapevolezza del prodotto.

Sono previste anche lezioni sulla birra e il mondo dei distillati. I partecipanti effettueranno anche una visita in un’azienda vitivinicola dopo l’ultima lezione. Il corso è diretto da Anna Grossi di Ais Romagna ed il piano formativo prevede 15 lezioni, tutte con inizio dalle ore 14.30. Informazioni: grossianna75@gmail.com.