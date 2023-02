Covid, nuovi contagi sotto quota cento

Nella settimana tra il 27 gennaio e il 2 febbraio, secondo i dati forniti dalla Regione sulla base dei rilievi effettuati dalle Ausl, a Cesena e comprensorio sono stati certificati 84 nuovi contagi da coronavirus. Poco più di 10 al giorno. Mai così bassi da molti mesi a questa parte, tra ondate ricorrenti e minacce di nuove varianti. C’è motivo di sperare che la pandemia, nella sua accezione più preoccupante, sia ormai alle spalle. Senza dimenticare che nel nostro comprensorio in questi due anni i contagi certificati sono stati ben 118.450. Nella nostra provincia c’è ancora un decesso legato all’infezione e sono ancora 23 quelli registrati nell’ultima settimana in Emilia-Romagna: sono stati quasi 20 mila i morti per covid o con il covid dall’inizio della pandemia. Nella nostra provincia permane anche il dato positivo dei ricoveri in terapia intensiva che è pari a zero ormai da qualche settimana. Nell’intera regione i casi gravi di contagio, spesso determinati da una concomitanza di affezioni, sono 29, 2 in meno rispetto alla settimana tra il 20 e il 26 gennaio. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 610 ( meno 108 rispetto alla settimana precedente, meno 15 per cento). I nuovi contagi calano, benché di poco, anche a Forlì che da 117 passa a 115 in una settimana.

Allargando il raggio all’intera regione emerge che sono stati 2.397 i nuovi contagi tra il 27 gennaio e il 2 febbraio, nelle settimana precedente ne erano stati certificati 2.573, 176 casi in meno, dunque. Il dato emerge su un totale di 32.939 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 8.558 molecolari e 24.381 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,3 per cento. L’età media dei nuovi positivi è di 54 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 5.797 (1.359 in meno rispetto alla settimana passata). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.158 (1.249 in meno), l’89 per cento del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 3.731 in più rispetto alla settimana precedente e raggiungono quota 2.103.079. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14.30 di ieri, venerdì 3 febbraio, erano state somministrate complessivamente 11.282.486 dosi; sul totale sono 3.805.545 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7 per cento. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.990.664.

Elide Giordani