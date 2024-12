Crisi del distretto della calzatura. Guidi convoca un tavolo della moda

Nell’ultima seduta del consiglio comunale di San Mauro Pascoli, il sindaco Moris Guidi ha comunicato la convocazione di un tavolo locale della moda per il 17 gennaio 2025, per affrontare la crisi del distretto della calzatura. Al tavolo parteciperanno i sindaci di San Mauro Pascoli, Savignano e Gatteo, Confindustria, associazioni di categoria, sindacati, Cercal, l’assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla e il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini. Durante la seduta del consiglio comunale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027. Soddisfatto ilo sindaco Moris Guidi: "Il bilancio, improntato su solidità e prudenza, è stato sviluppato seguendo tre linee fondamentali: non aumentare l’imposizione fiscale, rafforzare l’attenzione e il sostegno alle persone con redditi più bassi e, allo stesso tempo, mantenere un alto livello di investimenti e di qualità dei servizi. Riteniamo importante la decisione di non aumentare le tasse, con la conferma delle tariffe di Imu e Tari. Inoltre, è stata introdotta una misura di supporto per i redditi più bassi, con l’aumento della soglia di esenzione dell’addizionale Irpef a 14.500 euro, rispetto ai precedenti 10mila euro. La tassa di soggiorno è stata leggermente aggiornata in accordo con gli operatori economici e turistici, prevedendo l’esenzione per i turisti con invalidità superiore all’80% e per il loro accompagnatore. Inoltre, è stato deciso di garantire l’ingresso gratuito ai musei Parco Poesia Pascoli il giorno del compleanno per i cittadini e per un loro accompagnatore". Il bilancio, che prevede investimenti significativi per il periodo 2025-2027, si concentra principalmente su interventi di riqualificazione territoriale, sostegno ai servizi sociali, educativi e culturali, nonché sul miglioramento delle infrastrutture urbane. In particolare, sono previsti interventi per oltre 3,7 milioni di euro nel 2025, 10,4 milioni nel 2026 e 2,1 milioni nel 2027, con importanti investimenti nelle scuole, nelle infrastrutture, nel verde pubblico e nello sport. Tra i principali interventi figurano il nuovo polo d’infanzia, la palestra della scuola Zavalloni, il miglioramento sismico della Montessori, la riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini, la realizzazione del manto sintetico del campo sportivo, nuovi percorsi ciclabili e la valorizzazione di Villa Torlonia. Poi sostegno alle politiche sociali, alla disabilità, agli anziani, ai minori e alle famiglie, alla refezione scolastica, all’acquisto dei libri di testo, all’impresa e al turismo.

