Croce Rossa, 230 volontari celebrano l’anniversario

Domani, in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa che coincide quest’anno con il 160esimo dalla sua fondazione. È una data importante per tutto il movimento, che celebra in tutto il mondo un’idea nata nel 1864 in Italia, a Solferino e Castiglione delle Stiviere, per aiutare chiunque fosse ferito durante la battaglia. Guida e faro delle azioni dei volontari, sono i sette principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l’etica, che sono umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.

L’anniversario domani sarà una importante occasione per celebrare l’operato che i 230 volontari svolgono al servizio della comunità di Cesenatico, dal trasporto degli infermi al trasporto sanitario in emergenza e urgenza, il trasporto sociale, l’assistenza sanitaria agli eventi, l’assistenza alla popolazione durante le emergenze sanitarie, le attività a supporto del sistema di protezione civile in ambito regionale, il salvataggio in acqua, la consegna dei farmaci a domicilio e la consegna della spesa, la distribuzione di beni di prima necessità, i corsi di primo soccorso, le attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione per l’educazione alla salute, il mercatino solidale tutti e il mercatino dei Puffi estivo. Il Comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana in questa occasione ha donato all’Amministrazione comunale la bandiera della Cri che sarà esposta nel palazzo municipale di Cesenatico in via Moretti, con l’atrio illuminato di rosso per una settimana. Giacomo Mascellani