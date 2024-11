Cruciali in attacco,. Shpendi settimo in B

Cristian Shpendi con i suoi 1.045 minuti giocati, 9 reti in 13 partite (una media di 0,78 gol a gara), è al settimo posto tra i giocatori in B che, secondo la speciale graduatoria del ‘notiziariodelcalcio’ maggiormente hanno influito con reti e assist sulle capacità offensive delle proprie squadre. Il bomber del campionato non ha offerto assist ai compagni, ha segnato 9 reti (5 su altrettanti rigori calciati) e influito per il 39,1% sulle 23 reti dei bianconeri. Nella classifica dei giocatori cruciali per la propria formazione, nelle prime tre posizioni, elementi d’alto bordo ed esperti della categoria, ricordando che Cristian Shpendi è invece un debuttante. Sul gradino più alto del podio il tuttofare offensivo del Modena Antonio Palumbo che con 8 assist e 3 reti ha influito per il 57,9% sui 19 gol realizzati dai gialloblù, alle sue spalle Gennaro Tutino (Sampdoria) con il 41,1% dei gol blucerchiati e Roberto Insigne (Palermo) per il 42,9% delle 14 realizzazioni dei rosanero. La graduatoria continua con un altro pezzo pregiato del campionato cadetto, Federico Di Francesco, sempre del Palermo con una percentuale del 42,9 sulle marcature dei ragazzi di Dionisi, poi Salvatore Esposito (Spezia) 40,9% inerente alle 22 reti all’attivo dei liguri che puntano dichiaratamente alla A, mentre il bomber del Catanzaro Pietro Iemmelo con il 40% sulle 15 segnature totali dei calabresi è l’ultimo giocatore che in cadetteria influisce di più al momento di Cristian Shpendi. L’italo albanese precede il centravanti di un’altra neopromossa, Andrea Adorante che ha influito nel 38,5% delle 13 marcature della Juve Stabia. Per capire quanto questa graduatoria sia impegnativa nel determinare gli uomini cruciali in cadetteria è sufficiente ricordare che Massimo Coda della Sampdoria, già vincitore per due volte della classifica marcatori in B con Lecce e Cremonese, è solamente al dodicesimo posto.