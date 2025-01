Dall’Australia in riviera per insegnare canto

Viene dall’altra parte del mondo l’ultimo ’acquisto’ della Dance Dream di Cesenatico. La scuola di danza e di musical, nel team dei docenti ha inserito un’insegnante di canto in più, si chiama Katia Fuscaldo e, nonostante il nome di chiara origine italiana, viene dall’Australia. A Cesenatico, via Sydney, volando per oltre sedicimila chilometri, c’è arrivata per amore, come lei stessa racconta: "Tredici anni fa, quello che poi è diventato il mio attuale marito Matia Zoffoli, è venuto in Australia per un’esperienza di lavoro. Una sera è capitato casualmente nel ristorante di mio padre a Sydney e, da quel momento, non ci siamo più lasciati".

È stato dunque un classico caso di amore a prima vista, ma in questi tredici anni Katia e Matia ne hanno fatta davvero tanta di strada: "Ci siamo sposati e dal nostro matrimonio sono nate due figlie. Qualche anno fa io e mio marito abbiamo deciso di far vedere alle nostre due bambine la città del papà e quindi di trasferirci in Italia, per un periodo di almeno un paio di anni. Il viaggio, del resto, attirava molto anche me, visto che, benché i miei genitori siano nati a Melbourne, entrambi i miei nonni erano di origine italiana; quelli paterni erano di Roma, mentre quelli materni erano originari di Ortona e di Piovene Rocchette in provincia di Vicenza. Siamo venuti in Italia lo scorso anno e poiché mio marito ha sempre vissuto a Cesenatico, abbiamo scelto questa città per il nostro biennio italiano".

Katia è un’artista vera e mentre il marito ha ripreso a lavorare e le figlie hanno iniziato a frequentare la scuola, per lei si sono aperti subito dei palcoscenici e delle location interessanti. Il suo debutto artistico in Italia è avvenuto lo scorso mese di aprile al Noi, dove ha cantato durante una serata in coppia con il batterista Pier Foschi. Oggi Katia si esibisce abitualmente in tutta l’Emilia Romagna con la compagnia ’Il Drago blu’, specializzata in concerti dedicati a bambini e ragazzi. "Ho sempre amato cantare – racconta Katia –, e sono ormai sette anni che mi esibisco in pubblico. Quando ero in Australia ho sempre interpretato brani di contemporary-pop, soul e jazz; pertanto questi sono anche i generi musicali che oggi insegno nelle mie lezioni".

L’incontro con la Dance Dream, che la cantante chiama "destiny", è stato importante: "L’esperienza di docenza a Cesenatico è entusiasmante, perché qui ho trovato l’ambiente che sognavo. Il livello tecnico è molto alto e tutti gli allievi son ricettivi, disponibili e con un senso artistico molto sviluppato. Ho visto tanto talento in questa scuola ed è bello aiutare i giovani a crescere". Il contributo di Katia è doppiamente prezioso, perché gli allievi della Dance Dream, in questo periodo, stanno studiando il copione del Musical "Matilda" preparato in lingua inglese: "Una coincidenza incredibile, perché l’ultimo musical a cui ho lavorato a Sydney prima di partire per l’Italia era proprio quello ispirato al romanzo di Roald Dahl".

Giacomo Mascellani