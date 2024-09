D’Angelo ora può contare su un Colak in più

Anche per lo Spezia le ultime ore di mercato sono state frenetiche, ma di certo produttive visto che sono entrati tre nuovi elementi nella rosa allenata da Luca D’Angelo. Stefano Gori è arrivato in Liguria per rendere più impenetrabile la porta dello Spezia, è già stato allenato da D’Angelo a Pisa. Per rafforzare l’attacco è stato ingaggiato Antonio Colak, centravanti di buona stazza fisica con esperienze in vari campionati europei. Infine l’ultimo rinforzo riguarda il centrocampo, si tratta del classe 2005 di Halid Djankapata, le sue caratteristiche gli permettono di coprire varie posizioni in campo ma con compiti più offensivi che difensivi. Di sicuro per il match in programma questa sera al ’Picco’ a Luca D’Angelo mancheranno Salvatore Elia, esterno offensivo che ha subito un infortunio contro il Cosenza e il centrocampista Rachid Kouda, anche lui fuori causa per alcune settimane. Da sottolineare che Kouda è appena stato ceduto al Parma che comunque ha deciso di farlo restare in Liguria per questa stagione. Lo Spezia è ancora imbattuto e può già vantare una vittima eccellente dato che nel secondo turno di campionato ha battuto il Frosinone. Come ha detto lo stesso Luca D’Angelo in conferenza stampa adesso ha diverse opzioni a sua deposizione ma la sensazione è che non voglia cambiare rispetto alla difesa a tre, centrocampo a cinque e due attaccanti, formula adottata fin qui. Fra i dubbi che D’Angelo potrebbe coltivare rimane probabilmente come comporre la coppia d’attacco: contro il Cosenza sono partiti Soleri e Di Serio, poi sostituti rispettivamente da Francesco Esposito e Falcinelli, adesso poi con Colak c’è anche una opzione in più. Come si sa gli ultras del Cesena hanno deciso di non seguire la loro squadra a La Spezia in protesta contro la Fidelity Card, il tifo ligure invece questa sera pare che sarà molto caldo e riempirà la curva ’Ferrovia’ dato che il settore che ospita i tifosi dello Spezia si chiama proprio come la curva che a Cesena invece viene riservata agli ospiti.

Roberto Daltri