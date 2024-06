Daphne, analisi rassicuranti: "Temperatura inferiore all’anno scorso"

Una buona qualità ambientale complessiva, ma con valori differenti a seconda delle zone. Cristina Mazziotti, biologa responsabile di Daphne Arpa, fotografa così la situazione su larga scala, alla luce del nuovo bollettino pubblicato l’altro giorno dall’istituzione con sede a Cesenatico che tiene monitorate tutte le acque dell’Emilia-Romagna, effettuando campionamenti ed analisi tutti i giorni, utilizzando il battello attrezzato a laboratorio ed i laboratori della struttura a terra.

"Ancora la temperatura dell’acqua non è altissima _ dice Mazziotti _, specie se paragonata allo stesso periodo dello scorso anno, che era molto più alta. Oggi abbiamo 3 gradi in meno, con una media che si assesta a 23 gradi". Riguardo gli altri parametri, ci sono buone notizie, nel senso che si evince una buona qualità ambientale, con il mare Adriatico che sta bene, ma presenta valori anche molto differenti a seconda delle zone: "In termini di ossigenazione il nostro mare sta bene _ prosegue la biologa _, a nord è piovuto molto, quindi è normale che ci sia un maggiore ricambio rispetto ad altre aree. Anche la trasparenza è buona e siamo su valori medi di 3 metri, del resto anche le foto scattate in questi giorni dai bagnanti in diverse spiagge di Cesenatico e Cervia, ad esempio, fanno vedere acque trasparenti con i fondali ben visibili". "Riguardo invece la salinità, nell’area ferrarese e ravennate è inevitabilmente più bassa, a causa appunto dell’apporto di acque dolci dal bacino Padano, mentre nelle acque di Forlì-Cesena e Rimini ha valori più alti. La concentrazione di clorofilla è un po’ più alta nelle acque a nord dell’Emilia-Romagna, con un valore di 10 microgrammi per litro, mentre nella costa a Cesenatico i valori sono più bassi, attorno a 2,5 microgrammi per litro. Guardando nel complesso tutti i principali parametri _ conclude Cristina Mazziotti _, non vi sono criticità e possiamo essere soddisfatti dello stato di salute delle acque".

Giacomo Mascellani