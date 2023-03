Debutta ’Lazarus’ con Manuel Agnelli

Lazarus, il regalo d’addio di David Bowie al mondo, debutterà stasera al teatro Bonci e rimarrà in scena fino a domenica. L’opera rock che Bowie ha scritto insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh diventa uno spettacolo prodotto da Ert, per la regia di Valter Malosti, con protagonista Manuel Agnelli nel ruolo dell’alieno Thomas Jerome Newton, affiancato dalla cantautrice Casadilego e dalla coreografa e danzatrice Michela Lucenti, oltre a un ricco cast che vede sul palco 11 interpreti e 7 musicisti. Lo spettacolo include celebri brani di Bowie e inediti scritti appositamente per un’affascinante drammaturgia parallela.