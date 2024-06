Decalogo Confcommercio per i candidati a sindaco

La Confcommercio della Valle del Rubicone ha incontrato i candidati sindaci dei tre comuni chiamati al voto. Confronti voluti dai presidenti e dai consiglieri di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gambettola, coordinati da Paolo Vangelista responsabile Confcommercio del Rubicone. Un incontro a porte chiuse per mostrare nei dettagli le problematiche di ciascuno dei tre comuni. Dice Paolo Vangelista: "Abbiamo intitolato i nostri incontri ’Imprese’ perchè le stesse sono il motore della crescita di un territorio e quindi vanno sostenute con tutta una serie di azioni collegate fra loro che creino un ambiente favorevole allo sviluppo in un territorio come quello del Rubicone tradizionalmente votato all’imprenditoria e con uno dei più alti tassi in Italia di diffusione e concentrazione delle piccole aziende. Costruire questo ambiente favorevole a chi intraprende è in sé una impresa, cioè un grande traguardo a cui tutti devono concorrere perchè le città sono un bene comune, ma principalmente spetta agli ammiistratori governare la rotta con un progetto chiaro che vada in quella direzione e con provvedimenti coerenti". Ai candidati sindaci la Confcommercio ha presentato un decalogo di dieci richieste fra le quali: "Garantire la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio con telecamere di videosorveglianza, incremento del numero delle forze dell’ordine e presidio nelle zone più a rischio, compresi i centri storici, soprattutto alla sera e di notte; potenziare e incrementare i servizi come ospedale, stazione ferroviaria, tenenza dei carabinieri, polizia locale; potenziare l’Unione dei Comuni del Rubicone finalizzandola esclusivamente all’accrescimento dei servizi territoriali ai cittadini e al supporto alle imprese in una logica virtuosa di rete per incrementare le opportunità e ridurre gli svantaggi. Poi migliorare la viabilità e l’accessibilità nei centri storici con un piano del traffico che renda il cuore urbano più fruibile e rianimandoli come cuore pulsante della città promuovendoli con eventi di qualità in tutto il periodo dell’anno e realizzare parcheggi in centro; sostenere il commercio e il turismo; promuovere il turismo dal mare all’entroterra; snellire la burocrazia, ridurre gli adempimenti e semplificare le procedure; ridurre e contenere i tributi locali".

Ermanno Pasolini