Lupo assalta azienda agricola e scappa con un cane tra i denti: “Scena agghiacciante”

Gambettola (Cesena), 7 maggio 2025 – Cane aggredito e portato via da un lupo nella notte a Gambettola. E’ sconvolto Roberto Moretti, agricoltore con l’azienda agricola ‘Il Tiglio’ in via Rigossa 1700 nella campagna di Gambettola. Lunedì mattina alle 5.11 un lupo è entrato nella sua abitazione a fianco dell’azienda (non totalmente chiusa da recinto) e ha afferrato con le sue fauci il cane di razza meticcia di 12 chili che se ne stava tranquillo a dormire davanti alla porta di casa. “Io e mia moglie abbiamo sentito un lamento molto flebile – dice Moretti – e siamo scesi subito in cortile per vedere cosa era successo. Il cane non c’era più, e attorno alla porta di casa abbiamo trovato vasi rotti e fiori a terra. Abbiamo guardato le riprese delle telecamere e la scena è stata agghiacciante”.

Dalle immagini delle telecamere riprese lunedì all’alba, si vede un lupo che arriva dal vialetto esterno alla azienda e all’abitazione di Gambettola. L’animale si dirige dritto verso l’abitazione di Moretti, vede il cane che dorme sul tappetino davanti all’ingresso di casa, lo afferra al collo con i denti e lo porta via. “E’ durato tutto una frazione di secondi – dice Moretti –, il lupo ha afferrato con la bocca il nostro cane. E’ stato terribile, mi viene ancora da piangere. Era un lupo molto grosso. Le immagini erano atroci. C’è stata una breve colluttazione tra il mio cane e il lupo, ma il lupo ha avuto la meglio. Ero molto affezionato al mio Jerry, un meticcio di appena un anno. Il mio gatto ha tentato di salvare il cagnolino, con cui giocava sempre, ha provato a fermare il lupo, saltandogli addosso, ma è stato inutile. L’animale si è allontanato tenendo la preda stretta tra i denti”. “Non oso pensare a cosa sarebbe successo – dice Moretti – se al posto del cane ci fosse stato un bambino. Ho fatto denuncia ai carabinieri ma mi hanno detto che non c’è niente da fare”.

a. s.