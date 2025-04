Defibrillatore, cento partecipanti al corso ‘Facile DAE’

Sono stati oltre 1000 i cittadini che hanno partecipato ai corsi "Facile DAE. Poche mosse e una scossa" promossi dal Cento per i diritti del Malato Natale Bolognesi per diffondere la competenza nell’uso del defibrillatore che può fare la differenza e salvare vite umane. Fino ad oggi i corsi organizzati sono stati 36, tutti gratuiti. Il progetto ha mosso i primi passi nel 2023 con il primo di una lunga serie che si articolata in 15 mesi lavoro, prima coinvolgendo il territorio del Rubicone per poi allargarsi al Cesenate e al Riminese. Un nuovo ciclo di corsi verranno programmati nelle città e nelle periferie di Rimini, Cesena e Forlì, in attesa di portare il progetto nel Ravennate.

Dice Gigi Contardi, vicepresidente del Centro per i diritti del malato "Natale Bolognesi" e referente del progetto: "È fondamentale divulgare la cultura e l’uso dei defibrillatori. Per questo motivo raggiungere tante persone con la formazione è fondamentale. E per riuscirci è stata incisiva la collaborazione fra i quattro partner che hanno partecipato al progetto: l’Ausl della Romagna con il coinvolgimento della direzione della centrale operativa 118, i volontari del Centro per i diritti del malato "Natale Bolognesi", promotore e organizzatore dei corsi, il Centro per i servizi del volontariato "VolontaRomagna" e la Pubblica Assistenza Comprensorio del Rubicone, partner operativo che ci ha permesso di avvalerci dell’esperienza dei formatori e del supporto dei volontari alle prove pratiche, con manichini e defibrillatori didattici".

Tutti i cittadini possono contribuire a divulgare le iniziative, partecipando ai corsi, segnalando sale sufficientemente capienti e mettendosi a disposizione per essere referenti e organizzatori locali. Continua Gigi Contardi: "Fare rete, con la collaborazione di tutti e l’esperienza e disponibilità dei volontari promotori aiuta ad incrementare notevolmente il numero dei cittadini che potranno dare così il loro apporto per salvare vite umane". In Romagna, grazie al lavoro del mondo del volontariato e alla tecnologia si è arrivati a salvare 8 persone su 100. In Emilia Romagna viene salvato il 33% delle persone defibrillate entro 8 minuti e il 65% delle persone defibrillate entro 5 minuti. Info numeri WhatsApp 3355913285 (Gigi), 3388890635 (Mario), mail centro.bolognesi@libero.it.

Ermanno Pasolini