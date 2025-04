Defibrillatore in dono alla città dagli ’Amici delle fiamme gialle’

L’associazione Amici delle Fiamme Gialle (Afigi), ha donato un defibrillatore alla città di Cesenatico. La consegna si è tenuta sabato sera nel salone dell’Hotel Torino, dove è stato donato un apparecchio semiautomatico come gesto di vicinanza alla comunità. Con l’auspicio di non averne mai bisogno, i finanzieri volontari hanno voluto fare questa donazione in quanto negli interventi di soccorso, la prontezza di intervento e una rapida defibrillazione nei primissimi minuti dall’arresto cardiaco, sono fondamentali per salvare la vita.

Il dispositivo, in accordo con gli amministratori comunali, verrà collocato in un luogo fruibile e scoperto dal servizio ed è stato consegnato direttamente al sindaco Matteo Gozzoli.

Alla cerimonia, che ha coinciso con una cena di beneficenza, ha partecipato nelle vesti di madrina la campionessa delle fiamme gialle Margherita Magnani, 34 anni, di Cesena, mezzofondista entrata nella storia dell’atletica, aggiudicandosi per cinque volte il titolo di campionessa italiana assoluta sui 1.500 metri, due volte il titolo tricolore nei i tremila metri ed è detentrice del record italiano assoluto sui mille metri indoor.Magnani è stata eletta presidente del Cism, il Conseil international du dport militaire. All’iniziativa, organizzata dai referenti Afigi Giuseppe Sottilotta e Antonino Rechichi, di Corbetta in provincia di Milano e Bologna, ha partecipato anche il vice comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico, Alex Giovanardi.

Fra gli interventi quello del finanziere Daniele Battelli, il quale ha sostenuto il progetto percorrendo in bici in solitaria tutta l’Italia. Alla cerimonia ha preso parte anche la famiglia Bucolo. g.m.