"Demanio, serve tempo per regole giuste"

di Giacomo Mascellani La proroga di un anno delle concessioni balneari rispetto alla scadenza di fine 2023 decisa da una sentenza del Consiglio di Stato, per consentire ai comuni di preparare la documentazione necessaria alla pubblicazione delle evidenze pubbliche sul demanio marittimo, è uno degli argomenti su cui si sono sollevate le maggiori polemiche, non soltanto fra la maggioranza di centro destra al Governo e le minoranze, ma anche all’interno delle stesse forze di maggioranza. Nel decreto Milleproroghe approvato mercoledì in Senato con 88 voti a favore, 63 contrari e 3 astenuti (la settimana prossima il voto sarà alla Camera per convertire il decreto in legge prima della fine del mese), c’è lo slittamento delle concessioni balneari di un anno, sino alla fine del 2024. Ci sono state frizioni tra il ministro Luca Ciriani che voleva apportare delle modifiche al documento ed i senatori di Lega e Forza Italia che invece volevano mantenere l’impianto originario. Alla fine la proroga è rimasta tale, ma sono in tanti a sollevare il fatto che ciò mette ancora una volta l’Italia in difficoltà con l’Europa, che in precedenza ha già più volte richiamato i governatori italiani al rispetto della concorrenza proprio sulle concessioni demaniali. Simone...