’Dentro il libro’, domani riparte l’avventura dei giovani lettori

Tutto pronto per la 17ª edizione di ’Dentro il Libro’ dal titolo ’Radici per volare’. Da domani all’11 maggio palazzo Dolcini a Mercato Saraceno si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato ai giovani lettori e alla creatività. L’inaugurazione si terrà alle 11, un momento simbolico di apertura che darà il via a dodici giorni intensi di appuntamenti, tra libri, incontri, laboratori, spettacoli, cinema e degustazioni. Alle 18 il teatro Dolcini ospiterà l’incontro con Tonina Facciani (nella foto), che presenterà il suo ultimo libro ’La vita… tanti cammini da percorrere’, in un evento aperto a tutti, dove si parlerà di emozioni, cammino personale e crescita. Nei giorni successivi, la manifestazione proporrà appuntamenti di grande valore educativo e culturale: tra questi, l’incontro con Fabio Canini, psicologo e cantastorie, che coinvolgerà grandi e piccoli con ’Volare tra le storie’, un viaggio tra racconti e letture animate pensato per stimolare l’immaginazione di ogni età. Grande attesa anche per la Tombola Letteraria dedicata a Gianni Rodari, un gioco divertente e istruttivo curato dalla libreria Viale dei Ciliegi 17 di Cesena, dove i partecipanti scopriranno attraverso il gioco le opere più amate del grande maestro della fantasia. Non mancheranno momenti dedicati al gusto: tra gli eventi più attesi anche la serata con Tipico Saraceno organizzata da Slow Food Cesena, che proporrà una degustazione di prodotti tipici del territorio, pensata per il pubblico adulto e perfetta per riscoprire i sapori autentici della nostra terra. Durante tutta la manifestazione sarà possibile visitare la mostra-mercato dei libri allestita all’interno di palazzo Dolcini dalla libreria Viale dei Ciliegi 17 di Cesena, con una selezione curata dei migliori titoli per ragazzi, e ammirare gli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole della Valle del Savio, veri protagonisti dell’evento. L’ingresso alla mostra e a tutti gli eventi sarà gratuito Per informazioni e prenotazioni visite: 340 0668767 dentroillibro@gmail.com