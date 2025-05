Deve scontare quattro anni per droga: 51enne arrestato

Deve scontare oltre quattro anni di carcere per spaccio di droga e guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 51enne, italiano, residente a Cesena, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cesena, trovato mentre era in giro nel centro cittadino. L’arresto dell’uomo che era ricercato da anni, è stato eseguito in seguito a una ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzione Penali della Procura della Repubblica di Forlì. Il 51enne che stava girando tranquillamente probabilmente ormai non si aspettava più di essere trovato, arrestato e incarcerato. Deve scontare una pena complessiva di tre anni, cinque mesi e ventinove giorni di reclusione, nonché otto mesi di arresto oltre al pagamento della multa di 5.000 euro e l’ammenda di 2.000 euro, per reati commessi fino all’anno 2018. In particolare le condanne inflitte riguardano in primis quella del Tribunale di Forlì per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e pure di maltrattamenti in famiglia, commessi tra San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. L’altra condanna è arrivata dal Tribunale di Ravenna, per la contravvenzione penale di guida in stato di ebbrezza, commessa a Faenza. Il 51enne al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bologna dove sconterà la pena, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

e. p.