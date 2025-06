Dieci anni in movimento per Sanus Vitae

A San Mauro Pascoli dieci anni di sport, movimento e socialità: "San Mauro Sanus Vitae" taglia un traguardo importante e lo fa con una nuova veste, ancora più dinamica e coinvolgente. L’edizione 2025 porta con sé tante novità: prima fra tutte la nascita del nuovo programma "Active", realizzato grazie alla collaborazione con Around Sport, Technogym e Wellness Foundation. Una sinergia virtuosa che punta a promuovere sani stili di vita, coinvolgere le persone di tutte le età e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’attività fisica come abitudine quotidiana e accessibile.

Oggi, presso il Parco Giovagnoli, si terrà l’open day ufficiale dell’edizione 2025, un pomeriggio all’insegna dello sport gratuito e della scoperta delle attività che accompagneranno la stagione estiva. Dalle 17.30 sarà possibile partecipare e sperimentare i corsi proposti, conoscere i trainer che seguiranno il percorso nei mesi successivi, e godersi una serata all’insegna del benessere e della socialità. Il programma prevede: alle 17.30 Dynamic Stretch; alle 18.15 Ginnastica Funzionale; alle 19 Tonificazione. A concludere la serata, un momento conviviale e rilassante con il Wellness Refresh, accompagnato da musica e sorrisi, per salutare in bellezza l’inizio dell’estate attiva sammaurese.

A partire dai giorni successivi, il progetto entrerà nel vivo: lunedì alle 8 Dynamic Stretch, martedì alle 18.30 Postural & Stretch e a seguire Funzionale alle 19.30, mercoledì appuntamento alle 8 del mattino con Tone & Stretch e alle 19 con Tonificazione. Chiude la settimana il doppio appuntamento di giovedì con Dynamic Stretch alle 18.30 e Total Body alle 19.30. La partecipazione al programma sarà aperta a tutti, ma sarà necessario presentare il certificato medico per attività sportiva non agonistica e versare una quota d’iscrizione di 35 euro, per svolgere tutte le attivita’. Il costo vale per tutto il periodo in tutti i comuni e corrisponde alla quota assicurativa e di tesseramento. Info: 329 2361624.

Ha detto Moris Guidi sindaco di San Mauro Pascoli: "Sanus Vitae è un progetto che in dieci anni ha saputo crescere, cambiare forma e restare sempre fedele alla sua vocazione più profonda: mettere lo sport al servizio delle persone. In questa decima edizione celebriamo non solo un traguardo, ma soprattutto una visione: quella di una comunità che si prende cura di sé, che si ritrova nei parchi e nei luoghi pubblici per vivere il benessere in modo collettivo e condiviso".

Ermanno Pasolini