Dimaco in concerto, tributo al maestro a Fabrizio De André

Da oltre 20 anni portano in giro per l’Italia il loro personale tributo a Fabrizio De Andrè, misurandosi con un mostro sacro della canzone d’autore italiana con rispetto ma anche con sperimentazione e originalità, offrendo al pubblico uno spettacolo che non è una semplice carrellata di cover, ma un omaggio sentito - e a tratti commosso - al suo repertorio più celebre. Loro sono i Dimaco e questa sera suonano al Magazzino Parallelo, ripercorrendo dal vivo le varie fasi della produzione artistica di Faber e portando sul palco tutta la sua essenza poetica. Nati nel 2001 tra Cesena e Forlì, i Dimaco sono quattro musicisti di spicco della scena romagnola che da anni sono impegnati anche a livello nazionale in vari progetti di musica d’autore e di ricerca: Michele Barbagli alle chitarre, Mirko Abbondanza alla voce e basso, Diego Sapignoli alla batteria e Vanni Crociani al piano e fisarmonica. La scelta di un tributo al grande cantautore genovese non è sicuramente originale, ma diviene quasi imprescindibile per questi quattro artisti, i cui progetti personali affondano le radici proprio nella tradizione della musica d’autore italiana. Inizio concerto alle 22, ingresso riservato ai soci.

Carlotta Benini