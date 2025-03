Disservizi e richieste. Una marea di segnalazioni

Con un tempo medio di risposta e chiusura pari a 8 giorni e ben 6.362 segnalazioni registrate nel 2024, ‘Cesena Segnala’ è ormai da cinque anni il canale di comunicazione che favorisce il dialogo tra i cittadini e l’amministrazione comunale sul fronte dei disservizi riscontrati sul territorio. ‘CesenaSegnala’ non va però utilizzato per segnalare avvenimenti in corso (non può garantire il pronto intervento) o risolvere questioni tra privati. Nel corso degli anni, dal 2020 ad oggi, questa piattaforma è stata sempre più utilizzata tanto che in relazione al 2024 si registra un incremento delle segnalazioni pari al +11%.

"Grazie a una campagna di comunicazione mirata e a un utilizzo facilitato intuitivo da un’interfaccia semplice e chiara che rende l’applicazione facile da navigare – commenta il sindaco Enzo Lattuca – nel corso di questi anni ‘CesenaSegnala’ è diventato un punto di riferimento dei cesenati, dando modo a ciascun utente di segnalare agli uffici comunali eventuali disservizi o malfunzionamenti ravvisati negli spazi pubblici della città. In questo modo siamo riusciti a indirizzare tutte le segnalazioni in un solo canale per assicurare al cittadino utente una pronta risposta. Su 6.362 pratiche inserite, sono 6.283 quelle lavorate e chiuse, pari al 98,76 per cento. Sono 87 quelle ancora in gestione, pari all’1,37 per cento, molte delle quali hanno a che vedere con lavori già programmati o in corso, o sono rimaste in sospeso in attesa di chiarimenti da parte dei cittadini segnalanti".

Su un totale di 6.362 segnalazioni ricevute nel corso del 2024, 6.192 sono state inserite dai cittadini direttamente tramite ‘CesenaSegnala’; 170 invece sono state inviate con altre modalità (telefono, sportello Facile, posta, e-mail, su strada). Nello specifico, 1.423 segnalazioni interessano la polizia locale, 1.279 i lavori pubblici e le manutenzioni, 1.142 la tutela dell’ambiente e del territorio e mobilità, 568 progettazione lavori, 441 Energie per la città con riferimento a parcheggi e illuminazione pubblica, 119 enti esterni al Comune, 42 i Servizi sociali.

"La gestione dei reclami e dei suggerimenti – prosegue il sindaco – è un’azione importante perché consente ai nostri uffici di migliorare il servizio alla luce delle considerazioni condivise dai cittadini, predisponendo rimedi e azioni correttive o preventive. Aver messo a disposizione della collettività una struttura organizzativa per la gestione dei reclami è stata un’ottima intuizione".