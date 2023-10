Dolcetto o scherzetto a Bagnarola. E per i più grandi vin brulè

Il quartiere di Bagnarola si prepara alla festa di Halloween. L’appuntamento è oggi a partire dalle 18 fino a tarda sera, quando nel centro del rione ci sarà la serata del "dolcetto o scherzetto?", dove bambini, ragazzi e famiglie potranno divertirsi tutt’insieme con i loro travestimenti a bussare alle numerose case spaventosamente addobbate ad hoc per l’occasione. Anche quest’anno il Comitato di Zona di Bagnarola ha deciso di dare un contributo attivo a questa tradizione, fornendo ai residenti caramelle e dolciumi da distribuire ai piccoli in costume. Inoltre per la serata sarà presente il truck della gelateria Duse a servire gelato e drink, mentre l’associazione di volontariato L’Albero della Vita preparerà hot dog, piadine farcite e tante altre specialità romagnole, accompagnate da vin brulè per i grandi e cioccolata calda per i più piccoli. A tutto questo si aggiungerà anche la Caffetteria Almerici con cibo e bevande a volontà. Gli organizzatori consigliano di parcheggiare le auto lontano dal centro residenziale del quartiere,, perchè è prevista un’alta affluenza di bambini e ragazzi per le strade. Si potrà utilizzare a parcheggio lo spiazzo di fronte alla Casa colonica al Gelso e nel parcheggio di via dei Tulipani.