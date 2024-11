Domenica di riposo. Poi testa al derby

Mentre il nome di Shpendi, gioielo dell’attacco bianconero, continua ad essere accostato a diversi club di massima serie, Fiorentina in primis, ma anche Torino – il giocatore valutato oltre i 15 milioni di euro non lascerà comunque la Romagna a gennaio, dicono i vertci del Cavalluccio, giornata di riposo oggi per la truppa di Mignani. Gli allenamenti riprendono domani a Villa Silvia, all’appello mancheranno ancora Ceesay, Kargbo e Mendicino, impegnati nelle rispettive nazionali. Il primo giocherà domani sera allo Stade Olympique Hammadi Agrebi di Radès contro i padroni di casa della Tunisia, intanto il Gambia ha perso un’importante partita in chiave qualificazione alla fase finale di Coppa d’Africa, venerdì contro le Isole Camore (2-1). Ceesay però era assente in quanto doveva scontare un turno di squalifica per somma di ammonizioni incassate nelle gare precedenti. Solo un paio di minuti a fine partita invece per Mendicino nella sfida giocata, ieri, contro la Bosnia Erzegovina. Gli azzurrini allenati da Bollini si sono imposti per 3 a 0. Il prossimo impegno, sempre valido per le qualificazioni agli Europei Under 19 a Heralion, martedì, contro la Grecia.

Infine Kargbo sarà impegnato con la nazionale della Sierra Leone, anche lui martedì sera al National Complex Stadium di Monrovia contro la Liberia. Il numero 10 bianconero sarà l’ultimo a rientrare nei ranghi nella giornata di mercoledì. Poi testa solo al campionato che riparte con il derby Cesena-Reggiana in programma sabato prossimo, al Manuzzi. A proposito, in questa circostanza , verrà utilizzato il pallone rosso voluto dalla Lega di serie B e realizzato dalla Kappa, per testimoniare la vicinanza del mondo del calcio alle donne vittime di violenze e soprusi e per sostenere con forza una battaglia che merita il massimo impegno e visibilità.

Andrea Baraghini