Donazione alla colonia felina: una maxi cuccia per ’Gatto mio’

I gatti ci coveranno proprio bene. Una cuccia comoda e spaziosa, realizzata in legno e coibentata all’interno, per offrire un rifugio adeguato a più mici randagi, in ogni stagione dell’anno. L’ha realizzata il regista e documentarista Gianni Carattori, che, con atto encomiabile, l’ha donata alla colonia felina "Gatto Mio" di San Piero.

"Alla consegna della cuccia ai responsabili della colonia felina - dice Carattori- ha partecipato anche l’assessora alla Crescita educativa e all’armonia sociale del Comune di Bagno di Romagna, Carla Para. Nell’occasione ho proposto la realizzazione di un’oasi per gatti, con due punti: uno a Bagno e uno a San Piero, al posto di colonie sparse. Un’oasi come luogo protetto, con spazio recintato, dove accogliere i randagi, cui dovrà essere assicurato cibo e cure. Un luogo aperto anche alle visite dei cittadini, dai quali potrebbero nascere adozioni".

"La decisione di realizzare quella cuccia- aggiunge Carattori- è nata in me dopo un deplorevole fatto, perpetrato, nei mesi scorsi, da mani inconsulte, che hanno dato fuoco alle cucce per gatti randagi a San Piero. Non capisco perché non si debbano lasciare in pace quelle povere bestiole. La cuccia che ho donato è simile a quella che ho realizzato a casa mia per la mia Luna, che si è spenta per malattia. Una cuccia però più grande, per poter così ospitare più gatti. Io e la mia compagna abbiamo tre gatti domestici e altri due che si avvicinano per venire a mangiare, ma poi preferiscono vivere all’aperto. Fino a non molto, c’era anche Luna, la nostra gatta nerissima, cui è dedicata la cuccia che abbiamo donato".

gi.mo.