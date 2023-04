Cesena, azzannata da tre cani: donna finisce all’ospedale

Cesena, 5 aprile 2023 .- Tre cani maremmani incrociati con altre razze hanno fatto a brandelli un polpaccio di una signora che stava pulendo all’esterno della propria abitazione. E’ accaduto la settimana scorsa in una località dell’alta valle del Borello, oltre Ranchio. I tre animali tutti di notevole stazza, sono fuoriusciti di casa, liberi e senza museruola ed hanno assalito e azzannato una donna che raccoglieva nelle vicinanze dell’immondizia, letteralmente sbranandole un polpaccio.

Le urla della signora sono giunte all’orecchio dei cittadini del paese che sono intervenuti, salvandola da una situazione alquanto pericolosa in quanto i tre cani di grossa taglia erano inferociti e se non fossero stati bloccati ed allontanati avrebbero potuto fare danni ben maggiori, a livello di ferite e lacerazioni. La donna è stata prontamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che avrebbero fatto sequestrare i cani, identificato i proprietari e poste in essere le procedure di rito.

Il problema dei cani di grossa taglia non custoditi, liberi di vagare in giardini o cortili senza alcun controllo da parte dei proprietari e magari con i cancelli che guardano la strada aperti, rappresenta un problema ben noto e sempre potenzialmente pericoloso, e condiziona molto coloro che, specie nelle ore della giornata, si dedicano allo sport o a passeggiate lungo le strade o nei parchi.

Storie come quelle della signora azzannata accadono non di rado, e non sempre arrivano all’attenzione pubblica, a meno che non coinvolgano personaggi noti o non facciano riferimento ad altre situazioni. Occorre che i possessori di cani, specie di grandi dimensioni e liberi di muoversi senza alcun controllo, prendano coscienza dei danni fisici e molto spesso anche morali che possono provocare ad altri, tenendo conto che in ogni caso, i proprietari stessi rispondono penalmente e civilmente dei danni che arrecano i loro animali che nella stragrande maggioranza delle volte sono incolpevoli.