Doppia presentazione di libri dedicati a don Minzoni

Domani alle 17 l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospiterà una doppia presentazione di libri organizzata insieme all’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena e di altre realtà locali. Si tratta dei libri “L’affaire don Minzoni. L’omicidio, le inchieste, i processi” (Franco Angeli, 2024) scritto da Andrea Baravelli e Paolo Veronesi, e “Don Giovanni Minzoni. Memorie 1909-1919” (Diabasis) a cura di Rocco Celato e Gian Luigi Melandri, con la prefazione di Daniele Menozzi. Il pomeriggio, a ingresso gratuito, sarà introdotto dalla Presidente dell’Istituto storico Ines Briganti e sarà arricchito dai contributi di Stefano Campana dell’Associazione “Benigno Zaccagnini” e dei rispettivi autori.

Don Giovanni Minzoni venne ucciso da due giovani fascisti la sera del 23 agosto 1923 ad Argenta. Perché venne assassinato? Chi diede l’ordine e chi agì? Come si mossero gli inquirenti? Chi operò per impedire che si facesse giustizia? Attraverso un’avvincente narrazione delle indagini, tratta dagli atti processuali e da documenti d’archivio spesso inediti, il libro colloca la crudele vicenda di don Minzoni nel quadro di quel tornante fondamentale della storia italiana e del fascismo delle origini. La figura del sacerdote (amato dalla popolazione, attivissimo nel sociale, iscritto al Partito Popolare, fondatore dei boy-scout) viene così messa a fuoco nel difficile contesto politico in cui si trovò a operare. Completa l’opera un’indagine sulla vita e sui destini dei protagonisti principali dell’affaire.