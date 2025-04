Dormitorio dei Cappuccini, concessa un’altra settimana

Le persone ospitate nel dormitorio della Caritas per l’emergenza inverno, potranno restarvi un’altra settimana. È questa la decisione presa dopo le proteste degli occupanti che sarebbero dovuti rimanere fuori da ieri e l’ennesimo gesto plateale di un ospite che si è messo una corda al collo, legata ad una ringhiera. A Cesenatico è rientrato l’allarme dopo che nella giornata di ieri erano dovute intervenire due pattuglie della Polizia locale, un’ambulanza ed un’automedica del 118. Siamo in pieno centro storico, nella chiesa dei frati Cappuccini dove è stata ricavata la sede dell’associazione di volontariato che sostiene le persone meno abbienti e garantisce i beni di prima necessità per i pasti e per l’igiene personale. In questi giorni, come è sempre accaduto dopo il periodo della Pasqua, cessa l’emergenza per il freddo e queste persone devono trovarsi un’altra sistemazione. Negli anni passati non c’è stato alcun problema, mentre quest’anno c’è chi si è opposto e chi addirittura ha minacciato gesti autolesionistici in modo plateale. La buona notizia è che la protesta è finita e il dormitorio rimarrà attivo sino al 30 aprile, anche se questa situazione ha lasciato l’amaro in bocca ai volontari, come ha dichiarato Valerio Navarra, presidente della Caritas di Cesenatico: "Ci dispiace perchè siamo gli unici sul territorio a garantire un dormitorio per un periodo così lungo, da dicembre ad aprile, ma anziché ringraziarci c’è chi si lamenta. Una parte delle persone ospitate ha un lavoro e quindi può pagarsi una camera in affitto, mentre chi non ha una occupazione la può trovare, perchè ci sono molte attività che stanno cercando personale. Tengo a precisare che tutti i servizi della Carits sono attivi, ad eccezione della distribuzione dei panni".

Giacomo Mascellani