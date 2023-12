Due donne prese a spacciare cocaina. Arrestato anche l’acquirente

Due donne immigrate, di origine albanese, residenti in una località piemontese e un 25enne straniero, pure lui albanese, domiciliato a Cesena, sono stati arrestati per droga e un altro cesenate è stato denunciato nel corso della stessa operazione. I Carabinieri della Compagnia di Cesena, nell’ambito di servizi di prevenzione e repressione di reati in genere, hanno proceduto all’arresto di tre cittadini tutti albanesi e alla denuncia di un cittadino italiano, nella notte tra il 26 e 27 novembre scorso.

Tutto è scaturito da un normale controllo sulla strada. I militari hanno eseguito il controllo degli occupanti di un’auto parcheggiata a bordo strada a ridosso del centro cittadino, fra la zona Savio e San Mauro in Valle.

Gli occupanti dei veicolo che aveva insospettito i militari sono risultati essere due donne albanesi, di 30 e 25 anni, residenti in Piemonte, che avevano appena ceduto ad un uomo loro connazionale, di 25 anni, domiciliato a Cesena, un etto di sostanza stupefacente del tipo cocaina in cambio della somma di 4.200 euro. Durante la perquisizione del domicilio dell’uomo, presso un’abitazione di un cittadino italiano, di 50 anni, sono state rinvenute una modica quantità di stupefacente e due armi ereditate dall’italiano ma non denunciate agli uffici di Polizia. Motivo per cui quest’ultimo è stato denunciato per possesso illegale di armi. Gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Forlì. Nei giorni scorsi si è svolta l’udienza per la convalida degli arresti, con conseguente scarcerazione e l’applicazione della misura del divieto di dimora in Emilia Romagna per le due donne residenti in Piemonte e l’uomo domiciliato a Cesena.

e. p.