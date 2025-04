Due giovani ’freschi di zona’ tra frutta, verdura e bibite

Inaugurato a San Mauro Mare sul lungomare Ruggero Pascoli il nuovo negozio di yogurteria, frutta, verdura e bibite "I Freschi di Zona". Titolari sono Gianluca Lisi di Fiumicino e Giacomo Venturi di Savignano. Entrambi sono giovanissimi e alla loro prima esperienza come titolari di un negozio di questa tipologia e dice Gianluca Lisi: "Abito in campagna a Fiumicino, mi piace anche lavorare la terra insieme ai miei genitori Marino detto Furia e Liliana. Poi sono un grande amante del mare. A me e a Giacomo è capitata l’occasione di potere aprire un negozio in riva al mare e coniugare le passioni al lavoro. Il negozio sarà aperto tutti i giorni fino alla fine della stagione estiva e poi decideremo per l’inverno. Il nome che abbiamo voluto dare al negozio chiarisce tutto: offrire i migliori prodotti di stagione della nostra zona reperendo altrove ciò che al mare non possiamo coltivare". All’inaugurazione, con la musica del dj Teo Morganti, il sindaco Moris Guidi e la vicesindaca Stefania Presti: "E’ sempre un motivo di soddisfazione inaugurare una nuova attività commerciale specie se gestita da giovani imprenditori che vogliono mettersi in gioco puntando sulle eccellenze del nostro territorio".

e.p.