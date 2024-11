Due perle di Coveri non bastano. La Primavera si arrende all’Inter

INTER

3

CESENA

2

INTER (4-3-3): Calligaris, Aidoo (41’ st Tigani), Re Cecconi, Alexiou, Venturini, M. Zanchetta , Zarate (41’ st Della Mora), Motta (12’ st Cocchi), De Pieri, Lavelli (33’ st Spinacè), Zouin (33’ st Quieto). All. A. Zanchetta.

CESENA (3-4-1-2): Veliaj, Valentini, Dolce (19’ st Tosku), Domeniconi (39’ st Cavaliere), Manetti, Ghinelli (1’ st R. Campedelli), Zamagni (19’ st Tampieri), Pitti (46’ st Gallea), Castorri, Perini, Coveri. All.: N. Campedelli.

Arbitro: Iannello di Messina.

Reti: 14’ pt Coveri, 23’ e 38’ pt Zouin, 9’ st Zarate, 10’ st Coveri.

Note: ammoniti Ghinelli, Pitti, Re Cecconi, Aidoo, Coveri; angoli 7 a 5 per il Cesena; recupero 5’ tutti nella ripresa.

Come ci si aspettava l’Inter di Andrea Zanchetta ha confermato di essere squadra capace di trovare il gol con una certa facilità, quello che era meno prevedibile è che il Cesena in almeno due casi ha pagato molto cari evidenti errori difensivi. Continua il momento di grazia di Valentino Coveri che dopo avere inflitto una doppietta al Lecce lo stesso trattamento lo ha riservato anche all’Inter portandosi a quota otto nella classifica dei marcatori. I nerazzurri cominciano subito ad attaccare e al 10’ Lavelli segna da sotto misura, ma si trova in posizione irregolare e il gol non è valido. Al 14’ è valido quanto bello il gol segnato da Coveri che viene liberato al tiro dal colpo di tacco di Perini: diagonale di destro e palla nel sacco. Al 23’ Zouin prova il tiro dal limite, Veliaj pare in grado di respingere la palla ma è incerto e l’Inter pareggia. Al 38’ Zouin raddoppia quando sul cross di De Pieri batte al volo, la palla batte a terra e Veliaj è di nuovo battuto. Al 43’ Perini si trova sulla testa la palla buona per il pareggio ma Calligaris è pronto e blocca a terra.

Ad inizio ripresa il Cesena spinge: al 4’ Coveri col sinistro tira troppo centrale, al 6’ la bella punizione battuta da Castorri si infrange sul palo, al 9’ errore in uscita di Dolce palla a Zarate che porta l’Inter avanti di due reti. La reazione bianconera è immediata e al 10’ Coveri d’astuzia trova l’angolo nel quale Calligaris non può arrivare. Si interrompe così la striscia di sei risultati positivi per il Cesena, venerdì prossimo per i ragazzi di Campedelli ci sarà l’opportunità di rifarsi contro la Cremonese sul terreno amico di Martorano.

Roberto Daltri