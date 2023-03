Duecento fiabe per i pazienti della Pediatria

La fiaba illustrata ’Bombo Bob e le piccole api’ è stata donata al reparto di Pediatria del ’Bufalini’, dove giovedì scorso si è tenuta la cerimonia di ringraziamento per la donazione di 200 copie (nella foto in alto). Il libro è illustrato dall’artista Giorgio Buda e scritto da Linda Patricia Bazzocchi. La scrittrice ha cominciato a scrivere durante le notti in bianco trascorse a controllare la sua bambina, realizzando una storia dove un Bombo diventa quasi un super eroe. I libretti donati verranno regalati ai bimbi durante la degenza. La pubblicazione è stata possibile grazie all’artista Giorgio Buda, che ha raccolto donazioni durante l’esposizione di quadri e modellini di auto d’epoca, alla Cooperativa Idea, oltre al grafico Alessandro Severi e Salotti Barbara. "Ringrazio i promotori del progetto - ha detto Claudio Lazzari, direttore del presidio ospedaliero - per questo regalo".

Sono stati poi donati alla Terapia Intensiva Neonatale Pediatrica dell’Ospedale Bufalini di Cesena 4 apparecchi per Aerosol dalla società sportiva Asd Taekwondo Baek Ho di Cesenatico (nella foto in basso). Si tratta di quattro apparecchi per Aerosol, che vanno ad arricchire e completare la dotazione presente. La donazione è stata possibile grazie alla generosa cifra raccolta tramite la pesca di beneficenza promossa dalla società sportiva nel periodo natalizio.