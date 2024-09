É ancora in rianimazione il 20enne investito

Stava tornando a casa dal lavoro, era appena sceso dall’autobus e stava attraversando sulle strisce pedonali in via Ravennate, quando martedì pomeriggio è stato investito da una donna che guidava una Pegeout. È ancora in pericolo di vita il 20enne cesenate travolto sulle strisce nella zona di Ronta all’altezza del numero civico 5080. Il ragazzo è il nipote di Marisa Degli Angeli, figlio della sorella di Cristina Golinucci. Il giovane ieri nel tardo pomeriggio era ancora ricoverato in rianimazione in prognosi riservata dopo aver subito un’operazione alla testa durante la notte precedente. "Siamo in attesa di avere notizie – dice la nonna Marisa Degli Angeli – l’operazione è andata bene, ma mio nipote nell’incidente ha sbattuto la testa e i dottori temono in un’emorragia. Io continuo la mia battaglia per Cristina, ma da due giorni prego e spero anche per la salute di mio nipote".

Martedì pomeriggio alle 16.30 è avvenuto il grave incidente in via Ravennate. Il giovane 20enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, nelle vicinanze del supermercato Conad, quando è stato investito da un’auto Pegeout condotta da una donna. Sul posto si sono precipitate l’auto medica e l’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane di Ronta, al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini in codice rosso dove è stato sottoposto a un intervento alla testa.