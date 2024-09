Il nipote 20enne di Cristina Golinucci investito sulle strisce, è grave

Cesena, 11 settembre 2024 - Un altro momento difficile per la famiglia di Cristina Golinucci, la 21enne scomparsa a Cesena 32 anni fa. Un grave incidente ha coinvolto il figlio 20enne della sorella Stefania. Il giovane Mattia Cecchini è stato investito da un'auto, appena sceso da un autobus di Start Romagna, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

A sinistra, il luogo dell'incidente; nel riquadro Cristina Golinucci; a destra, i soccorsi (foto d'archivio)

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio alle 16.30 in via Ravennate 5080. Il 20enne si trovava nelle vicinanze del supermercato Conad quando è stato investito da una Peugeot proveniente da nord, condotta da una donna.

Sul posto sono arrivate l’automedica e l’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane, residente a Ronta, al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, in codice rosso. Le sue condizioni sono ancora gravi. Per gli accertamenti di legge e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Ancora un momento brutto per la famiglia Golinucci già duramente provata dalla scomparsa di Cristina scomparsa nel nulla nel 1992. Il primo settembre di quell'anno a Cesena la ragazza aveva un appuntamento con il proprio padre spirituale al convento dei cappuccini di Ronta. Un caso di omicidio archiviato e riaperto più di dieci volte e per il quale il 26 settembre è fissata un'udienza in tribunale a Forlì. La mamma di Cristina, Marisa Degli Angeli, che sta ancora lottando per avere giustizia è la nonna del 20enne finito in ospedale.

L’ultimo appello dei familiari di Cristina Golinucci

Proprio pochi giorni fa c'era stato un nuovo appello da parte dei familiari della giovane scomparsa tramite l'avvocata Barbara Iannuccelli chiedendo "a chiunque fosse lì e avesse visto qualcosa di sospetto di contattarci".

"In quei sacchi - spiega Iannuccelli - c’era il corpo di Cristina Golinucci? Ci sarebbero molte persone che hanno visto quei sacchi neri maleodoranti abbandonati tra i rovi di un castagneto a Montepetra Sono passati 32 anni e la mamma di Cristina ha diritto di sapere la verità".

Iannucelli ha anche chiesto un rinvio dell’udienza per approfondire la questione. Intanto sono state raccolte 27.024 firme per dire ‘no’ all’archiviazione del caso di Cristina Golinucci. Gli avvocati della famiglia depositeranno in udienza le firme raccolte.