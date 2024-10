E’ morto il maestro e direttore d’orchestra Carlo Bardi

Martedì 1 ottobre è deceduto, a Prato, dove risiedeva, Carlo Bardi, 78 anni, originario di San Piero in Bagno, professore di Orchestra, insegnante ed attualmente Maestro Direttore della Filarmonica Puccini di Segromigno in Monte (Lucca), che lo ricorda sentitamente con un affettuoso e toccante manifesto. Lo annunciano la moglie Ernesta, i figli Lucia, Marco, Valerio, assieme ai parenti, fra cui la sorella Lauretana "Lalli" e il fratello Adriano, che risiedono a San Piero. E proprio nel suo paese natìo, oggi pomeriggio, venerdì 4 ottobre, alle 15, nella chiesa parrocchiale, avranno luogo i funerali. Al termine della funzione religiosa, la salma sarà accompagnata al cimitero monumentale di San Piero. Un paese che era rimasto sempre nel cuore e nella mente del professor Bardi, anche se la sua lunga vita professionale l’aveva portato a insegnare e dirigere bande musicali e orchestre in varie città italiane, tra cui Cosenza. Non appena saputo della triste notizia, vari cittadini di San Piero lo hanno ricordato con grande affetto e stima anche sui social. C’è chi scrive Carlo è stato "un grande ed eccellente musicista, sampierano superdoc, e soprattutto una gran brava persona, colta e intelligente". E c’è anche chi sottolinea che "mancheranno la sua voce calda e profonda, il suo sorriso grande e limpido, le sue conversazioni che trasmettevano sempre qualcosa di bello e nuovo". E’ ricordato, con grande affetto anche dagli amici del Pensatojo di San Piero. Grazie alle sue rigorose ricerche d’archivio, nel 2002, aveva scritto l’importante e interessante libro ’La Società Filarmonica del Progresso di San Piero in Bagno (1787-1966). Storia e Racconti’.

gi. mo.