Eccellenza, tocca a Gambettola e Sampierana

Oggi riflettori accesi sui campionati di Eccellenza e Promozione. Non è solo una frase fatta, visto che gran parte degli incontri in programma inizieranno alle 20.30.

Questa è una settimana e molto importante per Gambettola e Sampierana che sabato prossimo alle 15 daranno vita all’anticipo dell’ottava giornata. Intanto oggi ci sono due avversari tosti da affrontare: il Gambettola alle 16.30 (duqnue in anticipo rispetto agli altri) sarà ospite del Sanpaimola allo stadio ’Buscaroli’ di Conselice. La squadra allenata da Marco Bernacci arriva da due sconfitte di fila: nonostante l’indubbio potenziale offensivo, i verdi finora hanno segnato solo quattro reti. I ravennati allenati da Andrea Camanzi invecce sono in serie positiva da quattro turni.

La Sampierana dopo aver sgambettato il Mezzolara, questa sera alle 20,30 al ’Campodoni’ per la seconda gara interna in quattro giorni avrà di fronte il Granamica che sta avendo un cammino alterno. Per la Sampierana si sono aperti orizzonti di alta classifica: sarebbe un peccato non alimentarli.

Promozione. È molto interessante anche il programma delle gare di Promozione: alle 15.30 al ’Capanni’, la Savignanese riceverà la Stella; alle 20.30 al ’Moretti’, il Bakia Cesenatico ospiterà il Misano per uno scontro di alta classifica e sempre alle 20.30 il Diegaro al centro sportivo ’Romagna Centro’ se la vedrà con la Virtus Bellariva.

Il Bakia arriva da una sconfitta, come del resto il Misano, mentre Savignanese e Diegaro dopo una partenza non ottimale stanno risalendo la classifica.

Domenica scorsa alla Savignanese durante l’incontro vittorioso contro l’Edelweiss Jolly è capitato un episodio non comune: sono stati espulsi contemporaneamente l’allenatore Davide Nicolini, il suo braccio destro e l’accompagnatore ufficiale.

Roberto Daltri