Ecco i consigli in pillole su come difendersi dai tentativi di raggiro

Come difendersi dalle truffe? I consigli arrivano dal nucleo operativo dei carabinieri di Cesenatico che hanno predisposto un volantino con le regole da seguire, soprattutto per le persone anziane. Ecco i ‘consigli in pillole’.

‘Non fidatevi delle apparenze’. Il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nelle case può presentarsi in diversi modi. Spesso sono persone distinte, eleganti e gentili. Dicono di essere funzionari delle Poste, di enti di beneficenza, dell’Inps, del Comune, della Provincia o delle società energetiche, acqua, gas e talvolta appartenenti alle forze dell’ordine.

‘Diffidare sempre se chiedono se avete denaro o gioielli’.

‘In banca o in posta’: fatevi accompagnare da qualcuno soprattutto se ritirate la pensione.

‘Durante la spesa o al mercato’: non lasciate incustodita la borsa e fate attenzione a chi vi urta o si avvicina senza motivo.

‘Attenzione all’abbraccio’: non fermatevi mai per dare ascolto a sconosciuti, si spacciano per vostri amici e vi vi abbracciano, attenzione già vi hanno sfilato il portafogli l’orologio o la collanina.

‘All’uscita dalla Banca o dalla Posta’: se si avvicina un impiegato, vi mostra il tesserino, e vi chiede di controllare se le banconote che avete appena ritirato siano autentiche, diffidate. Il denaro verrà ritenuto falso e verrà rubato.

‘Falsi incidenti, truffa dello specchietto’: mentre a bordo della vostra auto incrociate un’altra vettura o un pedone, sentite un tonfo secco sulla carrozzeria. L’altro veicolo si ferma e il conducente scende mostrando i danni sulla carrozzeria o allo specchietto della sua auto o il pedone lamenta di essere stato colpito, chiedendovi di essere risarcito. Poi bonariamente vi chiede una piccola somma di denaro in contanti, per risolvere il tutto: è una truffa.