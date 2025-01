Ecco Nemour oro olimpico a Parigi

Cosa serve per sognare? Dipende dai punti di vista, ma di certo avere una campionessa olimpica al proprio fianco è un ottimo inizio.

La ’Renato Serra’, società femminile di ginnastica artistica cesenate con cento anni di storia alle spalle, si prepara ad affrontare la nuova stagione forte di un tesseramento da top club, quello di Kaylia Nemour, l’atleta franco algerina che la scorsa estate a Parigi si è messa al collo l’oro a cinque cerchi nella specialità delle parallele asimmetriche.

"Con un innesto così importante - è stato il commento dei tecnici Massimo Gallina e Marina Meldoli - , considerando che veniamo dal quinto posto ottenuto la scorsa stagione, ora l’obiettivo minimo è il podio. Dell’altezza del gradino parleremo nei prossimi mesi, ma intanto serve essere chiari già da ora, se non altro per dare una risposta concreta alla società che crede tanto in questo progetto".

Un progetto che negli anni ha portato il club a scalare classifiche e categorie, arrivando nel gotha della ginnastica artistica, quello dove navigano le campionesse assolute. Come il medagliere parigino ha ampiamente dimostrato.

Nemour per di più va ad aggiungersi a una squadra già estremamente competitiva, composta da Chiara Barzasi, che ha partecipato a diverse coppe del mondo ed è stata prima riserva della squadra italiana alle olimpiadi, nonché le altre ginnaste Elisa Agosti e Vittoria Ferrarini, entrambe nel giro della nazionale, e le giovani Sara Zinchiri e Rebecca Evangelisti.

"Poter gareggiare avendo a fianco una super campionessa - è stato il commento delle atlete - è uno stimolo enorme a continuare a crescere e a fare sempre meglio. Ogni anno il nostro livello si alza, perché maturiamo esperienza e perché le motivazioni crescono sempre più. In relazione alla stagione alle porte, questo vale doppio. Viviamo un mix di passione e ambizione: ognuna di noi si è messa alle spalle ostacoli e infortuni, lavorando sodo per farsi trovare al meglio della condizione nella parte cruciale della stagione. Saremo pronte".

Luca Ravaglia