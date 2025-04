Elayis Tavsan: il talento del Cesena punta ai playoff oltre la salvezza

Elayis Tavsan è l’uomo in più del Cavalluccio nella volata di fine stagione. Quello dai cui piedi sono passati e soprattutto potrebbero passare giocate decisive per le sorti di una stagione che in tanti - lui compreso - sognano di chiudere con qualcosa in più rispetto alla salvezza.

Tavsan, cosa la aiutata a cambiare passo?

"Quello che faccio sempre. I dribbling, l’uno contro uno, la capacità di creare qualcosa, distribuire assist, segnare gol ed essere creativo per la squadra".

Non poco, in effetti.

"Entro in campo con lo spirito giusto. Prima della gara mi piace ascoltare musica nello spogliatoio, mentre una volta che sono arrivato sul terreno di gioco penso soltanto al match e a come potrà andare, immaginandomi di segnare".

E’ contento di aver scelto Cesena?

"Penso di essere cresciuto da quando sono arrivato e per di più ora sto trovando continuità e sto giocando bene. Ho fatto decisamente la scelta giusta".

Bilancio provvisorio della stagione?

"Ho avuto un po’ di alti e bassi. Ovviamente, tutti i calciatori vorrebbero giocare sempre dal primo minuto e per tutta la partita ma detto questo, mi concentro solo su questo momento e guardo avanti: sto giocando, mi sento bene e mi godo la fase più importante della stagione".

Da tante settimane si continua a parlare di obiettivo salvezza, che resta sempre a un passo, ma che ancora non è stato matematicamente raggiunto. Sta diventando un pensiero ingombrante?

"Non credo: io in primis non ne faccio un pensiero fisso. Lo dico molto onestamente, perché so che presto conquisteremo la permanenza in B anche matematicamente. Essere sempre stati nella parte sinistra di un campionato così impegnativo è una bella sensazione e non sarei sincero se dicessi che non guardo ai playoff. Non vogliamo fermarci e tantomeno non vogliamo lasciare nulla di intentato, ci focalizziamo su una partita alla volta, cercando di dare il massimo e poi si vedrà dove finiremo".

In effetti ora nella zona che vale la post season ci siete anche voi. Il punto è riuscire a restarci.

"Sono ottimista. Per riuscirci dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e cioè affrontare ogni partita con il solo obiettivo di cercare di fare del nostro meglio per vincere".

Avete ancora margini?

"Sì. Queste partite sono molto importanti, lo sappiamo e penso che, proprio per questo, tutti daranno più del 100%".

Rapporti coi compagni?

"Questa squadra è come una famiglia e quando sono arrivato sono rimasto colpito, perché tutti i cercavano di aiutarmi e insegnarmi come funzionano le cose qui. Ho apprezzato molto la loro vicinanza, è stato davvero molto bello".

Come va con l’italiano?

"Sto imparando. Un po’ lo parlo, non fluentemente, ma riesco comunque a capirlo anche molto. Ma sì, penso che presto, se imparo di più, potrò fare un’intervista in italiano. Per ora però magari continuiamo con l’inglese…." (ride, di gusto).

Come vive in una città di provincia?

"Mi piace, trovo che si stia molto bene e mi piace che il clima sia così piacevole. E anche con il cibo c’è stato subito un bel feeling, perché amo la pasta e i risotti. Quindi per me è davvero bello vivere in Italia e, in particolare, qui a Cesena. È una piccola città, ma penso che si stia davvero bene e credo di essermi adattato sia sul campo che fuori. Nel tempo libero mi piace condividere momenti con i miei amici e con i compagni di squadra. Ad esempio, se posso ceno in città con loro oppure giochiamo ai videogiochi insieme".

Arriva il Frosinone: cosa si aspetta?

"Sarà una gara molto importante e dunque prevedo una sfida ‘tosta’. Noi dobbiamo ripartire dalle cose fatte bene nell’ultima partita, analizzarle e continuare ad insistere su quelle per cercare di fare ancora meglio. Possiamo portare a casa questa partita e, per quanto mi riguarda, spero di poter contribuire a farlo: magari segnando un altro gol o fornendo un assist, oppure anche soltanto creando qualcosa che possa aiutare la squadra a prendersi i tre punti".