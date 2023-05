Elettrodomestici scontati, lunghe file

Un sostegno a chi ha perso tutto. E non solo a loro. In questi giorni ha destato tanto interesse la promozione avviata nei territori colpiti dall’alluvione in Romagna lanciata dalla catena Unieuro, che a partire dallo scorso venerdì ha offerto lo sconto di metà prezzo su tutti i piccoli e grandi elettrodomestici presenti in negozio. L’iniziativa è stata pensata per fornire un aiuto a chi è purtroppo stato costretto a buttare frigoriferi, lavatrici e televisori, andati in corto circuito in seguito al contatto con l’acqua, ma lo sconto era applicabile a chiunque si presentasse in negozio, tanto che in particolare nella giornata di domenica si sono registrate lunghissime code formate da centinaia di persone interessate a fare acquisti. Purtroppo però non tutti coloro che hanno dovuto fare i conti coi danni più ingenti hanno avuto la possibilità di approfittare dell’offerta, perché erano impegnati a lottare contro il fango o semplicemente per la mancata disponibilità di un luogo nel quale collocare i nuovi acquisti. L’auspicio è che promozioni di grande slancio come questa possano essere ripetute, concedendo in particolare a chi è finito in ginocchio di trovare un aiuto per i primi nuovi acquisti.