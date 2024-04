Elezioni a giugno. Baccini si ferma sulla Ztl in centro

Giunto ormai al termine del suo secondo mandato consecutivo, il sindaco Marco Baccini nei giorni scorsi ha comunicato che si asterrà dall’adottare ulteriori decisioni sulla viabilità del centro storico a San Piero in Bagno. "L’unica novità sarà rappresentata dall’apertura al traffico di Via Nazario Sauro in direzione Bagno" precisa, poi, il primo cittadino del Comune di Bagno di Romagna.

"È una scelta che ho maturato alla luce del rispetto che nutro verso la nostra Comunità, che mi suggerisce di astenermi da decisioni così strategiche a poche settimane dalla fine del mio incarico, in modo da lasciare ampia libertà di valutazione,sia di merito che di metodo, al nuovo rapporto che i futuri governanti vorranno instaurare con i cittadini" aggiunge.

"Il tema della viabilità – ricorda – emerse, in particolare, a seguito della riqualificazione di Via Garibaldi, quando assunsi la responsabilità di avviare per quella strada una sperimentazione della Ztl per sei mesi, che poi è continuata a seguito dell’incontro pubblico del 13 luglio 2023, in cui emerse che la posizione ampiamente prevalente era quella di mantenere la Ztl e di giudicare positivamente una progressiva pedonalizzazione del centro storico".

"Nell’incontro del 21 marzo scorso, invece, gli esercenti di Piazza Allende hanno criticato tale impostazione, chiedendo la riapertura al traffico di Via Garibaldi – prosegue –. Faccio riferimento a questi precedenti per evidenziare come la gestione di Via Garibaldi influenzi tutto lo schema del traffico del centro storico, per il quale continuo ad essere convinto che ogni decisione debba essere indirizzata all’idea di paese che vogliamo perseguire per sfidare il futuro e non ad ogni interesse contingente e particolare".

"Nella mia esperienza ho permesso di farvi vivere la sperimentazione della Ztl ed ormai non c’è più tempo per provare altre formule – sottolinea, a conclusione, Baccini –. I ragionamenti sulla viabilità cittadina dovranno, tuttavia, tenere conto di alcuni ulteriori cantieri in corso di definizione e di progetti già avviati, che conferiranno a San Piero una nuova fisionomia e funzionalità, quali la realizzazione della nuova palestra scolastica di Via del Savio, l’ampliamento della Casa Protetta Camilla Spighi, la realizzazione del progetto del nuovo ponte in sostituzione del Bailey, quello della riqualificazione dei Giardini pubblici di Piazza Martiri".

Gilberto Mosconi