Elisa Mengozzi, un nuovo volto entra in giunta

In vista dell’ultimo anno dell’attuale Amministrazione comunale di Roncofreddo un nuovo volto farà parte della giunta. Si tratta di Elisa Mengozzi, già consigliere, che va a coprire le seguenti deleghe: promozione del territorio e turismo, rapporti con i consigli di frazione e i cittadini, rapporti con le associazioni e sport. Deleghe che prima erano in capo al Sindaco e al suo vice.

Elisa Mengozzi classe 1972 lavora nel settore agricolo presso Tera Seed s.r.l. a Gambettola come operaia specializzata e nel tempo libero si è sempre occupata di volontariato nel settore turistico culturale. Volontaria nella Pro Loco di Monteleone e anche sua presidente negli ultimi sei anni, carica che ha lasciato per ricoprire l’importante ruolo politico. Grande conoscitrice e amante del proprio territorio ha detto di volere dare linfa vitale e nuovi stimoli in questo ultimo anno di amministrazione. Questo l’assetto della nuova Giunta di Roncofreddo: Sara Bartolini sindaca, Daniela Della Chiesa vicesindaca, Mirco Mazzi assessore alla scuola e ai sistemi informativi, Leopoldo Raffoni ai lavori pubblici ed Elisa Mengozzi al turismo e associazioni. Ha detto la sindaca: "Elisa sarà un valore aggiunto che, grazie alla sua esperienza saprà dare uno stimolo al nostro operato positivo ed energico, come lei".

Ermanno Pasolini