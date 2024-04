Emergenza casa, Lega all’attacco: "Va sbloccato il peep di Sant’Egidio"

"Il sindaco Enzo Lattuca ha molto enfatizzato in consiglio comunale l’adozione delle linee strategiche regionali per risolvere il problema casa.

In realtà, le linee regionali sono solo parole spese nel tentativo di scaricare tutto sulle spalle dei privati. Il problema ‘casa’ è ormai cronico a Cesena rimasta per anni priva di politiche abitative".

Lo affermano i consiglieri comunali della Lega Antonella Celletti (nella foto) e Enrico Sirotti Guadenzi.

"Un ‘piano casa’ degno di questo nome è il grande assente nei piani dell’amministrazione uscente e uno dei più eclatanti fallimenti delle amministrazioni Pd negli ultimi decenni. E non è certo una soluzione ricorrere ai privati perché mettano a disposizione appartamenti di proprietà in cambio di contributi e agevolazioni fiscali limitati che non potranno mai assorbire tutti i rischi connessi alla locazione".

"Lattuca - proseguono i due consiglieri - sorvola su queste difficoltà e non affronta responsabilmente neppure il clamoroso fallimento del ‘progetto di rigenerazione urbana Novello. La proposta del centrodestra è quella di riprendere in mano il progetto dell’ex Peep di Sant’Egidio, progetto già pronto di 300 alloggi popolari e messo nel cassetto dal Pd, ma Lattuca appare contrario".