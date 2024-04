"Entrare in centro è un’impresa"

"Entrare a Cesenatico è un’impresa, l’apertura dei cantieri e la gestione della viabilità fanno acqua da tutte le parti, causando enormi disagi a residenti, imprese e turisti. Una simile gestione da parte del Comune è assurda". In questi termini Emilio Zarrelli, capogruppo di Fratelli d’Italia, interviene sulle difficoltà incontrate da tanti automobilisti in questi giorni. L’esponente di Fdi critica il fatto che "si può entrare a Cesenatico solamente dalla Statale, passando dall’ingresso in viale Trento o viale Torino a senso alternato, con il risultato di un caos totale e disagi per cittadini ed imprese".