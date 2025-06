Escursione a Formignano lungo ’Il pensiero dei minatori’

In cammino lungo "Il pensiero dei minatori". Le Aie di Formignano tornano a popolarsi di camminatori e curiosi, accompagnati dalla magìa, atmosfere e coreografie naturali create della luce del tramonto. E’ questo un nuovo coinvolgente appuntamento con la memoria, il paesaggio e la narrazione, che la locandina mette in programma domani, grazie alla proposta della DMC (Destination Management Company) de "I Percorsi del Savio". Dunque l’iniziativa è una suggestiva escursione serale lungo il sentiero ad anello "Il Pensiero dei Minatori", che si snoda per 5 chilometri immersi tra natura e storia, in un percorso che si sviluppa per circa due ore tra i colli della Valle del Savio. Partenza alle 19,30, con ritrovo 15 minuti prima presso Aie di Formignano, Via Formignano, 2824. Formignano è una piccola località collinare della Valle del Savio, nei pressi di Borello, a pochi chilometri a sud di Cesena. A Formignano sorse un villaggio minerario, molto importante per l’economia locale, da tempo abbandonato. Rimangono le memorie del lavoro in miniera, tramandate e custodite anche attraverso la creazione di questo sentiero dedicato ai Minatori, fortemente voluto dal Consiglio di Quartiere Borello e dagli abitanti della frazione di Formignano. Il trekking si concluderà, per chi vorrà, con la possibilità di condividere un piacevole e gustoso momento conviviale al Circolo La Miniera di Formignano. Per partecipare all’escursione è necessario prenotarsi online alla pagina: https://shorturl.at/ fGnlb. Il pagamento della cena (facoltativa) sarà invece effettuato sul posto comprensivo di tessera Arci. Per Info.: 0547/356327.

gi.mo.