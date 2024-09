Escursione in notturna: : "Il Pensiero dei Minatori

Rinviata causa il tempo incerto, l’escursione in notturna sul Sentiero "Il Pensiero dei Minatori" alle Aie di Formignano di Borello di Cesena verrà recuperata oggi, martedì 3 settembre. Questa nuova experience proposta dalla DMC (Destination Management Company) dei percorsi del Savio, vede il percorso ad anello di cinque chilometri, della durata di circa un’ora e mezza, attraverso una luce nuova. Dunque, sarà un’occasione particolare per avvicinarsi alla conoscenza delle miniere di zolfo, attraverso passi, storie e racconti sul mestiere del minatore in Romagna, che verranno illustrati dalla guida.

Formignano è una piccola località collinare della Valle del Savio, nei pressi di Borello, a pochi chilometri da Cesena. In quel borgo sorge un villaggio minerario, molto importante per l’economia locale, da tempo abbandonato.

Rimangono le memorie del lavoro in miniera, tramandate e custodite, anche attraverso la creazione di questo Sentiero dedicato ai Minatori, fortemente voluto dal Consiglio del Quartiere Borello e dagli abitanti della frazione di Formignano. Il trekking si concluderà, per chi vorrà, con la possibilità di condividere un momento conviviale al Circolo La Miniera di Formignano.

La partenza è fissata la sera alle ore 20, con ritrovo 15 minuti prima presso Aie di Formignano, via Formignano, 2824. Per partecipare all’escursione è necessario prenotarsi online alla pagina: https://shorturl.at/wmVmC. Per informazioni contattare lo 0547/356327 (dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; domenica dalle 9 alle 13, oppure scrivere a info@ipercorsidelsavio.it).

gi. mo.