Escursioni sull’Appennino: istruzioni per l’uso

Siamo ormai sulla soglia della primavera, all’inizio quindi di una nuova intensa stagione di camminate ed escursioni a piedi, in bici da montagna, a cavallo. Così, opportunamente, l’associazione Tra Monti e Valli di San Piero in Bagno, con il Soccorso alpino e speleologico dell’Emilia Romagna e il Comune di Bagno di Romagna, propone un incontro pubblico per andare in lungo e in largo per il nostro straordinario Appennino in sicurezza. Un incontro che avrà luogo domani alle 20.45 al Teatro Garibaldi di San Piero.

Prepararsi nel migliore dei modi, conoscere a fondo i possibili rischi di una camminata fra boschi, valli, colline, montagne, lungo i corsi d’acqua, e d’inverno anche tra la neve, essere al corrente di come è meglio comportarsi in caso di necessità, è ovviamente cosa buona e utile, e indispensabile per la sicurezza dei tanti appassionati di escursionismo. Relatore della serata, alla quale interverrà anche il sindaco Marco Baccini, sarà Valerio Gualtieri di San Piero, responsabile della Stazione di Monte Falco del Soccorso Alpino. Una serata che si svolge con la collaborazione di vari enti e associazioni, tra cui il Cai di Cesena, Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Romagna Acque. Moderatore dell’incontro sarà Alberto Merendi, dell’associazione Tra Monti e Valli.

gi.mo.