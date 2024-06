I Saviors Social calano il tris. Ancora campioni nazionali Uisp

I Saviors Social Rugby di Cesena hanno conquistato il loro terzo titolo di campioni nazionali Uisp. Il successo è arrivato al culmine di una stagione intensa e dopo 80 minuti di gioco ‘infiniti’, al termine dei quali la squadra si è imposta sugli avversari della Stella Rossa Rugby Milano con il risultato di 17-3. La finale è stata una bellissima partita che ha visto come protagonista la solidità e l’aggressività difensiva. Tanta fisicità e tanti impatti dunque, ma sempre nel rispetto delle regole, con come contorno il tifo dei sostenitori di entrambe le squadre.

Il fair play, da sempre parte integrante del mondo della palla ovale, non si è fatto attendere: "Vi siete sempre distinti per lo spirito sportivo – hanno detto i cesenati rivolgendosi agli avversari – per il rispetto e per il divertimento che portate dentro e fuori dal campo. Siamo contenti di aver potuto concludere questa stagione affrontandovi".

La vittoria di quest’anno si aggiunge a quelle ottenute nel 2019 e 2023, anche se serve precisare che lo scorso anno i Saviors erano stati nominati vincitori, pur non avendo gareggiato. Dopo il ritiro a causa dell’alluvione la squadra aveva infatti dato priorità all’offrire sostegno alla comunità per superare l’emergenza, scendendo in prima linea nelle strade, spalando fango.