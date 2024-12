Esondazione del rio Tamburone

Il maltempo ha colpito ieri pesantemente anche l’alta valle del Rubicone. Una situazione drammatica si verificata a Borghi sulla strada provinciale 13 fra le frazioni di Masrola e Stradone per lo straripamento del Rio Tamburone che ha bloccato tutto, dividendo popolazione e attivita fra chi è a monte e a valle dell’attraversamento della provinciale da parte del fiumiciattolo. Arrabbiatissimo il sindaco Silverio Zabberoni: "È da maggio 2023 in occasione della prima alluvione con il cedimento del Rio Tamburone che segnaliamo la pericolosità della situazione. Abbiamo fatto presente alla Provincia che quella è l’unica strada che collega la discarica di Ginestreto, le cave, attività agricole, artigianali e industriali, capanni avicoli che hanno bisogno di rifornimenti di mangime e altro. Ci era stato detto che l’intervento sarebbe stato realizzato entro maggio-giugno 2024, ma, nonostante i disagi di settembre scorso, il Rio Tamburone è straripato di nuovo. Ora ci dicono che l’intervento è previsto per l’estate prossima. Dove passeranno i camion per Ginestreto? Forse useranno gli elicotteri... Poi i disagi dei residenti di Masrola. Nessuno pensa a queste famiglie, alle loro difficoltà dovendo percorrere decine di chilometri in più per andare a lavorare e tornare a casa".

e. p.