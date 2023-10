Fatture false per 33 milioni: arrestato l’imprenditore Gianluca Salcini

Cesena, 4 ottobre 2023 – Fatture false per 33 milioni: arrestato un noto imprenditore cesenate.

Si tratta di Gianluca Salcini, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di evasione, frode fiscale e bancarotta fraudolenta. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Forlì.

La misura degli arresti domiciliari, disposta dal Gip del Tribunale di Forlì su richiesta della stessa Procura della Repubblica, è stata emessa nei confronti dell’imprenditore, indagato dei reati di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false, nonché in concorso, con gli amministratori delle società fallite, per fatti di bancarotta fraudolenta.

Le indagini delle Fiamme Gialle avrebbero consentito di rilevare, in particolare, che l'imprenditore, amministratore di fatto e di diritto di numerose aziende del settore dei servizi e della logistica, sarebbe stato il promotore di un sodalizio criminale che. per evadere le tasse, faceva fatture false, emesse da aziende di trasporto e di servizi compiacenti, per un ammontare complessivo di circa 33 milioni.