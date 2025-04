Fabrizio Castori prepara il Sudtirol per la sfida contro il Cesena

Dallo scorso dicembre sulla panchina del Sudtirol siede Fabrizio Castori, uno degli allenatori più amati a Cesena, uno che in bianconero ha firmato diverse imprese, l’ultima la salvezza in serie B nel 2018, vanificata poi dal fallimento. "Questa settimana – ha detto Castori alla vigilia della partita – prima di tutto abbiamo cercato di capire cosa non ha funzionato a Mantova, poi ci siamo concentrati sulla prossima partita col Cesena, che sarà difficilissima". Alla domanda che verteva su possibili cambiamenti sia dal punto di vista tattico che su scelte individuali, Castori ha fatto trapelare ben poco: "Azzero sempre tutto, poi guardo le condizioni dei ragazzi non solo fisiche ma anche mentali perché ci può essere chi ha entusiasmo ed energia e chi invece ha speso di più, cerco di capire quali sono le scelte migliori, ci può stare una conferma generale come qualche variazione". Torna a disposizione il trequartista Praszelik mentre l’attaccante Merkaj è fuori causa per squalifica, sulla possibile composizione dell’attacco Fabrizio Castori lascia tutte le porte aperte: "Abbiamo quattro attaccanti in rosa: Vergani, Gori, Odgwu e Merkaj. Noi giochiamo sempre con due attaccanti perciò devono tutti essere pronti". Poi l’allenatore del Sudtirol fa capire quanto tiene in considerazione il Cesena: "Squadra che è nei playoff, con la Juve Stabia è la rivelazione del campionato, sono forti in tutti reparti: solida in difesa, rapida a centrocampo e pericolosa in avanti con Shpendi, un ragazzo destinato ad un grande avvenire, detto tutto questo noi dobbiamo vincere". Sul suo passato in bianconero Castori ha detto di avere tanti bei ricordi: "A Cesena mi portò Rino Foschi nel 2003, era il Cesena di Lugaresi, adesso è un’ altro Cesena, poi io lì ho comprato casa e ci vivo e qui mi fermo altrimenti tocchiamo argomenti che esulano dalla partita di domani". Castori non dovrebbe abbandonare la difesa a tre con il centrocampo a cinque e due punte fisse in avanti.

Roberto Daltri