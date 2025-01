Faceva avanti e indietro dall’Albania con cocaina e banconote

A Cesena un cittadino albanese trovato in una camera di albergo con 200 grammi di cocaina e 470 euro, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Mercoledì scorso gli agenti del Commissariato di Cesena, nell’ambito dell’attività di contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno concluso un’operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini puntavano su un cittadino albanese di 27 anni. Già da tempo gli inquirenti monitoravano i movimenti alla frontiera del soggetto che sistematicamente si spostava tra l’Italia e il suo paese di origine, rimanendo per brevi periodi a Cesena. Dagli accertamenti svolti è emerso che durante questi brevi soggiorni il 27enne albanese era solito noleggiare sempre un vettura.

L’attenzione degli investigatori è stata attirata, non solo dai movimenti insoliti dello straniero, ma anche dal fatto che lui non risultava svolgere alcuna attività lavorativa tale da giustificare la sua presenza nel territorio cesenate. Alle prime ore della mattina la squadra di Polizia Giudiziaria si è recata nell’albergo dove soggiornava da qualche giorno e, una volta bussato alla porta della sua camera, subito aveva modo di notare della cocaina già divisa in dosi, per un totale di circa 200 grammi, lasciata su un comodino.

Da un controllo più approfondito è stata trovata anche una somma di 470 euro in contanti, riconducibile all’attività di spaccio. Immediato l’arresto del cittadino albanese e il sequestro della sostanza e del contante. Il 26enne è stato condotto presso la casa circondariale di Forlì in attesa del giudizio direttissimo disposto dalla Procura di Forlì per il giorno successivo. In udienza il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Forlì.

Ermanno Pasolini