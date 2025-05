Falkensteiner, le colonie di Ponente tra i progetti top

C’è anche il progetto nella zona delle colonie di Ponente, nella comunicazione del Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), che ha presentato a Milano le nuove aperture, i futuri investimenti e i progetti di sviluppo. Il gruppo, noto per avere villaggi e hotel in Europa, con un fatturato che nel 2024 ha superato i 264 milioni di euro, con una crescita dell’11 percento sull’anno precedente e 886.461 presenze registrate con un più 7,8 percento. Il piano di investimenti previsto per i prossimi cinque anni ammonta complessivamente a 400 milioni di euro, di cui 240 milioni già allocati per progetti in corso in Italia e Croazia. Le nuove aperture interesseranno anche l’Austria e la Germania. In Italia la società di Falkensteiner ha quattro nuovi progetti in via di realizzazione o progettazione.

Tra i progetti in fase di sviluppo, il Falkensteiner Resort Cesenatico rappresenta una delle iniziative più rilevanti a livello nazionale, visto che il masterplan prevede la demolizione di cinque colonie diroccate e la realizzazione di un ampio complesso a cinque stelle con circa 150 camere e 130 appartamenti. E’ un progetto ambizioso, sostenuto dalla maggior parte delle categorie economiche di Cesenatico, in primis quella degli albergatori, e da diverse forze politiche. Tuttavia la maggioranza di centro sinistra ha risposto a Falkensteiner che il progetto va rivisto perchè le strutture ricettive turistiche sono previste dal Pug, ma non il residenziale. Nonostante queste distanze iniziali, evidentemente il gruppo FMTG ci crede, perchè ha inserito il progetto della zona delle colonie nella comunicazione ufficiale. Fra gli altri progetti in Italia ci sono il Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark, un city hotel 4 stelle superior in arrivo che sarà inaugurato il 10 luglio a Bolzano; il Falkensteiner Park Resort Lake Garda nella cittadina di Salò, dove a marzo 2026 aprirà un complesso che comprende un hotel a 5 stelle di 97 camere, 170 appartamenti premium living e 4 ville, sulle sponde del Lago di Garda ed immerso in un parco botanico.

Nell’estate 2026 è in calendario invece l’inaugurazione del Falkensteiner Hotel Licata in Sicilia, un resort cinque stelle con 125 stanze, dedicato alle famiglie e al pubblico a cui piacciono le strutture ricettive con un’anima acitive. Nella confereza stampa a Milano si è ricordato il 30esimo anniversario di FMTG ed Erich Falkensteiner, presidente di Falkensteiner Michaeler Tourism Group, ha sottolineato che "la nostra storia di successo è frutto dell’impegno e della passione delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori; siamo nati con una pensione a conduzione familiare nel 1957 e ancora oggi siamo una impresa familiare radicata ai nostri valori originari".

Giacomo Mascellani